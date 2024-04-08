Трамп пожалел, что в США не приезжают мигранты из «хороших» стран

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал собственное резкое высказывание о государствах происхождения мигрантов и поделился, что испытывает сожаление в связи с тем, что в США не переезжают граждане стран, которые политик назвал «хорошими».