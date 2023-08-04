В ходе отражения атаки украинских надводных ударных беспилотников на порт Новороссийска большой десантный корабль «Оленегорский горняк» все-таки получил повреждения.
БДК «Оленегорский горняк» получил повреждения в ходе отражения атаки морских дронов
Комментарии
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Романовская Марина
В сводке МО ничего про повреждённый корабль нет. Мэр Новороссийска поблагодарил экипажи обоих кораблей за отражение атаки и сообщил, что жертв и разрушений нет. В новостях - ничего. На других видео видно, что оба беспилотника взорвались далеко в море. НИЧЕГО НЕ ПОНЯТНО!
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7 час.
КИРИЛЛ Трифонов
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4 час.
КТ
КИРИЛЛ Трифонов
Хороший кораблик. В Питере на рейде на день ВМФ 21 год.Думаю всë будет хорошо.
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4 час.
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