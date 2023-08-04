БДК «Оленегорский горняк» получил повреждения в ходе отражения атаки морских дронов

Романовская Марина

В сводке МО ничего про повреждённый корабль нет. Мэр Новороссийска поблагодарил экипажи обоих кораблей за отражение атаки и сообщил, что жертв и разрушений нет. В новостях - ничего. На других видео видно, что оба беспилотника взорвались далеко в море. НИЧЕГО НЕ ПОНЯТНО!