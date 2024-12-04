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Противник признал потерю Старых Тернов, российские войска вышли на западный берег Кураховского водохранилища

Противник признал потерю Старых Тернов, российские войска вышли на западный берег Кураховского водохранилища

Украинская сторона в лице военнослужащих подтверждает потерю ключевого для обороны ВСУ на Кураховском направлении села Старые Терны.

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