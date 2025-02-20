Соевое поколение мальчиков и «вечных» девочек

В далёком то ли 2012-м, то ли 2013-м году летом я встретился с другом на набережной рядом с пляжем. Мы уже как год не виделись, а тут мне наконец выпал отпуск, и было острое желание выжать из немногих дней максимум.
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