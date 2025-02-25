БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Не ошибается тот, кто ничего не делает. О фатальных ошибках искусственного интеллекта

Не ошибается тот, кто ничего не делает. О фатальных ошибках искусственного интеллекта

Его звали не робот… Сейчас в России, как и во многих странах мира, где активно ведутся разработки в области использования искусственного интеллекта в технологиях безопасности – военных или связанных с деятельностью правоохранительных и судебных органов, разгорелись дискуссии о том, насколько этична и безопасна подобная практика для ни в чём неповинных граждан.

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