Не ошибается тот, кто ничего не делает. О фатальных ошибках искусственного интеллекта

Его звали не робот… Сейчас в России, как и во многих странах мира, где активно ведутся разработки в области использования искусственного интеллекта в технологиях безопасности – военных или связанных с деятельностью правоохранительных и судебных органов, разгорелись дискуссии о том, насколько этична и безопасна подобная практика для ни в чём неповинных граждан.