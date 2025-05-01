Армия России крушит укрепрайоны ВСУ

Российские военные ведут активное наступление сразу на нескольких участках фронта. Штурмовые отряды при поддержке авиации и артиллерии выбивают врага с укреплённых позиций и уверенно продвигаются вглубь обороны противника.
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