Кличко: Любые решения Зеленского грозят ему политическим самоубийством

Городской голова Киева Виталий Кличко в ходе интервью для итальянской газеты Corriere della Sera заявил, что Украинский президент Владимир Зеленский может организовать референдум по вопросу о достижении мира.
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