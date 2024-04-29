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Царьград

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Сбежавшего из России Жерара Депардье допрашивают в Париже по уголовному делу

Сбежавшего из России Жерара Депардье допрашивают в Париже по уголовному делу

Французского актера Жерара Депардье на исторической родине подозревают в домогательствах.Французский телеканал BFMTV сообщил, что 75-летнего актера Жерара Депардье допрашивают в рамках дела о домогательствах в Париже.

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