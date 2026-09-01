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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Баринова об интересе АЕК: «Желание перейти у Дмитрия было. ЦСКА ответил отказом на первое предложение, на нем все и закончилось – диалога не получилось»

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы Дмитрия Баринова , заявил, что полузащитник ЦСКА хотел перейти в АЕК этим летом.

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