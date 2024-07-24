На границе в Челябинской области «завернули» десятки тонн арбузов и дынь

Таможня не позволила завезти в Челябинскую область 20 тонн арбузов и 18 тонн дынь. Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, согласно товаросопроводительным документам плоды бахчевых культур следовали в Челябинск и Екатеринбург для реализации.