РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

281 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Ретренко
    народ опомнится и расставит все по местам. Зачем все это было чтоб жрать спать сношаться. ничего из этого человеческо...«Блюдут власть дл...
  • Людмила Ретренко
    Ybxtve ;bpym yt exbn / Ckjvfkb j,otcndtyysq cnhjq cjplfkb nj xnj e;t ,skj b ,skj eybxnj;tyj ghb 'njv yfytcty ,sk elfh...«Блюдут власть дл...
  • В В
    ЕдРосы ждут, не дождутся когда же Путина сменят на второго Медведева. Тогда они нам все унижения припомнят. Это же на...«Абсолютно живоде...

На границе в Челябинской области «завернули» десятки тонн арбузов и дынь

На границе в Челябинской области «завернули» десятки тонн арбузов и дынь

Таможня не позволила завезти в Челябинскую область 20 тонн арбузов и 18 тонн дынь. Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, согласно товаросопроводительным документам плоды бахчевых культур следовали в Челябинск и Екатеринбург для реализации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх