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Защитник «Динамо» Махачкала Пальцев о работе разнорабочим на заводе: «Когда стоишь у станка с семи утра до семи вечера, появляется бешеная мотивация вернуться в футбол. Футбол – не работа, а мечта!»

Защитник «Динамо» Махачкала Пальцев о работе разнорабочим на заводе: «Когда стоишь у станка с семи утра до семи вечера, появляется бешеная мотивация вернуться в футбол. Футбол – не работа, а мечта!»

«Вместе с друзьями я устроился разнорабочим: работал на мебельном заводе на станке, огораживал досками деревья в парке «Швейцария» [в Нижнем Новгороде], чтобы их не испортили при реконструкции, разбивал бетон на разных участках и много чего еще.

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