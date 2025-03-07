Маск согласился, что Европа участвует в геноциде украинского народа

Американский миллиардер и бизнесмен, глава Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск согласен с мнением, что заявление премьера Дании Метте Фредериксен об Украине свидетельствует о причастности Европы к геноциду.
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