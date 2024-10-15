Игорь Верник везде. Он успел поработать ведущим множества популярных телепередач, сыграть в огромном количестве спектаклей, трижды жениться, принять участие во флэшмобе в поддержку Рамзана Кадырова, побывать доверенным лицом одного из кандидатов в президенты России и сыграть в таких нашумевших фильмах и сериалах, как «Мастер и Маргарита», «На углу, у Патриарших», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво», «12» и «Физрук».