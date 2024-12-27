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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Криштиану Роналду: «Я никогда не буду тренером, но точно стану владельцем большого клуба. Запомните мои слова»

«Я не тренер. Я никогда не стану тренером. Президентом клуба? Нет. Может быть, владельцем клуба. Это будет зависеть от момента, от подходящих возможностей», – сказал нападающий «Аль-Насра» на церемонии Globe Soccer Awards.

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