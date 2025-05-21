МВД: мошенники похищают пароли от "Госуслуг" с помощью Telegram-ботов

Злоумышленники используют Telegram-боты для хищения паролей от аккаунтов на "Госуслугах". Об этом ТАСС рассказал заместитель начальника отдела по противодействию имущественным преступлениям, совершенным в сфере компьютерной информации, УБК МВД России Денис Костин.