Мотта стал главным кандидатом на пост главного тренера «ПСЖ»

В «ПСЖ» определились с главной кандидатурой на пост главного тренера команды. Руководство «ПСЖ» вероятнее всего предложит место главного тренера команды своему бывшему игроку, а ныне наставнику «Болоньи» Тьяго Мотте, сообщает Football Italia.