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Мотта стал главным кандидатом на пост главного тренера «ПСЖ»

Мотта стал главным кандидатом на пост главного тренера «ПСЖ»

В «ПСЖ» определились с главной кандидатурой на пост главного тренера команды. Руководство «ПСЖ» вероятнее всего предложит место главного тренера команды своему бывшему игроку, а ныне наставнику «Болоньи» Тьяго Мотте, сообщает Football Italia.

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