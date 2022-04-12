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Ивановская область снизила энергопотребление

Треть потребляемой электроэнергии в Ивановскую область поступает из-за пределов региона. В марте 2022 года потребление электроэнергии в Ивановской области снизилось на 1,2 процента по сравнению с мартом прошлого года, составив 331,0 млн кВт∙ч.

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