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Станислав Поздняков: «Уверен, мы будем выигрывать Олимпийские игры еще много раз. Разум в головах тех, кто хочет нас запретить, рано или поздно возобладает»

В церемонии принял участие президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, одним из ведущих праздника стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.

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