Модный школьный маникюр 2024

В одной фото-подборке мы собрали самые трендовые идеи школьного маникюра 2024. Среди актуальных новинок нейл-арта будет несложно подобрать дизайн, за который не заругает даже самый строгий преподаватель! Однотонный Всегда удачным решением для школьного маникюра будет однотонное покрытие в актуальном оттенке.
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