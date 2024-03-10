Модный школьный маникюр 2024

В одной фото-подборке мы собрали самые трендовые идеи школьного маникюра 2024. Среди актуальных новинок нейл-арта будет несложно подобрать дизайн, за который не заругает даже самый строгий преподаватель! Однотонный Всегда удачным решением для школьного маникюра будет однотонное покрытие в актуальном оттенке.