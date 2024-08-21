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Юный житель Реутова случайно застрелил своего отца в тире

Юный житель Реутова случайно застрелил своего отца в тире

Мужчина пострадал, когда зашёл в небезопасную зону.В Реутове подросток случайно застрелил собственного отца.

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