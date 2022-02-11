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Макрон опасался кражи своего ДНК во время визита в Москву

Макрон опасался кражи своего ДНК во время визита в Москву

Источники в Елисейском дворце сообщили Reuters, что переговоры президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, которые прошли в Москве 7 февраля, проводились за 4-х метровым столом, чтобы главы государств не заразились коронавирусом.

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