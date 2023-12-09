Тяжелую мобилизацию предрекли в Киеве

По словам Михаила Подоляка, "пропагандистскую составляющую" мобилизационных процедур изменят Советник главы офиса президента Михаил Подоляк в эфире единого украинского телемарафона заявил о трудностях при мобилизации.
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