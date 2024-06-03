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Во Владивостоке более 60 водителей автобусов «наказали» за нарушения ПДД

Во Владивостоке более 60 водителей автобусов «наказали» за нарушения ПДД

Во Владивостоке сотрудники полиции провели профилактическое мероприятие «Автобус», направленное на выявление нарушений в сфере общественного транспорта, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

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