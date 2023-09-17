Финансы спасены: Центробанк защитит деньги россиян от мошенников

Центробанк защитит деньги россиян от мошенников. Регулятор включил такие риски в полисы страхования банковских карт и уже с 1 октября клиентам начнут предлагать новую страховку, которая вернет обманутым гражданам деньги в случае мошенничества.
Центробанк защитит деньги россиян от мошенников. Регулятор включил такие риски в полисы страхования банковских карт и уже с 1 октября клиентам начнут предлагать новую страховку, которая вернет обманутым гражданам деньги в случае мошенничества.
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