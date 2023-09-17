Пятый канал

31 398 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • alik3456 Джексон
    И письку не дал,а дал  кочерыжку, мол пососите и погрызитеВ Польше возмутил...
  • Константин Линьков
    Почему попытки и почему провал, он уже манипулирует миром и жизнями, по ослепли что ли? Это вы только сейчас начали с...«От лукавого»: по...
  • Константин Котельников
    Жыдофюрер салорейха своей смертью не помрёт...Зеленский исключи...

Финансы спасены: Центробанк защитит деньги россиян от мошенников

Финансы спасены: Центробанк защитит деньги россиян от мошенников

Центробанк защитит деньги россиян от мошенников. Регулятор включил такие риски в полисы страхования банковских карт и уже с 1 октября клиентам начнут предлагать новую страховку, которая вернет обманутым гражданам деньги в случае мошенничества.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх