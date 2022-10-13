В Курской области школы, расположенные в приграничных районах, уйдут на дистант

В пресс-службе администрации Курской области сообщили, что с 13 октября региональные власти рекомендовали перевести учеников всех школ, расположенных в шести районах области, которые граничат с территорией Украины, на дистанционное обучение .
В пресс-службе администрации Курской области сообщили, что с 13 октября региональные власти рекомендовали перевести учеников всех школ, расположенных в шести районах области, которые граничат с территорией Украины, на дистанционное обучение .
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