Может быть, последствия курения не так катастрофичны для окружающих, как алкоголизм, но привычка это дурная, очень вредит здоровью, избавиться от нее самостоятельно, одним усилием воли бывает сложно, особенно если человек курит уже давно и делает это часто.
Ведический способ бросить курить
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
В ведической Руси такими отравами - наркотиками как табак не пользовались ... - их не было ! ? Травиить народ .... их Петр 1 завез в страну ! ....
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13 час.
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