Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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Ведический способ бросить курить

Ведический способ бросить курить

Может быть, последствия курения не так катастрофичны для окружающих, как алкоголизм, но привычка это дурная, очень вредит здоровью, избавиться от нее самостоятельно, одним усилием воли бывает сложно, особенно если человек курит уже давно и делает это часто.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
В ведической Руси  такими отравами - наркотиками  как табак не пользовались ... - их не было !  ?    Травиить народ .... их Петр 1 завез в страну ! ....
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13 час.

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