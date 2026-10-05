США передали Эстонии беспилотники для наблюдения за границей

Договор о передаче Эстонии 13 малых беспилотных авиационных систем Skydio X10D для пограничного контроля подписали заместитель генерального директора департамента полиции и пограничной охраны республики Вейко Коммусаар и посол США в Таллине Роман Пипко 5 октября, сообщает ERR.
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