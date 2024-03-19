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Росрыболовство проведет ревизию рыболовных соглашений РФ с другими странами

Росрыболовство проведет ревизию рыболовных соглашений РФ с другими странами

В Федеральном агентстве по рыболовству планируют совместно с российским парламентом проанализировать соглашения о рыболовстве между РФ и другими государствами с целью определения их выгодности, сообщает РБК со ссылкой на главу Росрыболовства Илью Шестакова.

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