Росрыболовство проведет ревизию рыболовных соглашений РФ с другими странами

В Федеральном агентстве по рыболовству планируют совместно с российским парламентом проанализировать соглашения о рыболовстве между РФ и другими государствами с целью определения их выгодности, сообщает РБК со ссылкой на главу Росрыболовства Илью Шестакова.
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