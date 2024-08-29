Противотанковые расчеты ВС РФ уничтожили во время ротации группу боевиков ВСУ

Группировка российских войск «Днепр» расчетом противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» на правом берегу Днепровского лимана поразила здание, где находились скопления украинских боевиков, которые производили ротацию.
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