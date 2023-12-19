17 декабря на кухне ресторана «Тенгри» курорта «Сбера» Mriya Resort & SPA (Крым, ул. Генерала Острякова, 9, Оползневое) в начале нового сезона «Два шефа — одна кухня» встретились бренд-шеф Семен Нутельс (курорт «Манжерок») и шеф-повар Игорь Бойправ (курорт Mriya Resort & SPA).
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