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Посол Мельник: Теракт на «Северном потоке» может решить исход выборов в Германии

Посол Мельник: Теракт на «Северном потоке» может решить исход выборов в Германии

Причастность Украины к подрыву «Северного потока» взяли себе на вооружение антиглобалистские партии Германии как раз накануне выборов,  и немецкое правительство боится даже вступать в дискуссии на этот счёт.

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