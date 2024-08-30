Причастность Украины к подрыву «Северного потока» взяли себе на вооружение антиглобалистские партии Германии как раз накануне выборов, и немецкое правительство боится даже вступать в дискуссии на этот счёт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии