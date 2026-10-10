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Спорт Уик-Энд

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Семак: «Нас девятый год списывают и увольняют, говорят, что «Зенит» закончился. А мы работаем»

Семак: «Нас девятый год списывают и увольняют, говорят, что «Зенит» закончился. А мы работаем»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что в петербургской команде продолжают вести усердную работу, несмотря на критику.

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