Военное обозрение

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Террор: Украина переходит в наступление

Террор: Украина переходит в наступление

В прошлом году, в самом начале СВО, с огромным скандалом и криками от «ура-патриотов» была снята с публикации статья, в которой рассматривались возможные варианты развития событий.

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