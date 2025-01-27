Австрийская OMV не исключает возвращение к сотрудничеству с Газпромом Об этом сообщил ее глава Альфред Штерн в интервью изданию Standard.
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Австрийская OMV не исключает возвращение к сотрудничеству с Газпромом Об этом сообщил ее глава Альфред Штерн в интервью изданию Standard.
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