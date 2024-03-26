Зейналова рассказала, что отец плакал у мемориала рядом с «Крокусом»

В личном блоге телеведущей, Светлана Зейналова поделилась грустными новостями о своем отце. Ее 80-летний отец Автандил Зейналов посетил мемориал рядом с «Крокусом», где возложил цветы и не смог сдержать слезы.
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