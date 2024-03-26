Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 887 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аршак Меликджанян
    молодцы китайцы, никому и никогда не спускают и по этому с ними считаются, а мы рассуждаем....родственные народы, рес...Рогов: Данилова с...
  • Андрей Алферов
    Честь и слава воинам России! Тем ,кто погиб,защищая Отечество - вечная память!Памяти Героя Росс...
  • Анатолий
    Москалькова, ты чё дура. Их не пытает ни кто. О пытках тебе сами террористы рассказали??Москалькова назва...

Зейналова рассказала, что отец плакал у мемориала рядом с «Крокусом»

Зейналова рассказала, что отец плакал у мемориала рядом с «Крокусом»

В личном блоге телеведущей, Светлана Зейналова поделилась грустными новостями о своем отце. Ее 80-летний отец Автандил Зейналов посетил мемориал рядом с «Крокусом», где возложил цветы и не смог сдержать слезы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх