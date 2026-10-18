❗️⚡️Европейское космическое агентство (ESA) в рамках программы NAVISP Element 2 инициировало перспективный проект по внедрению систем навигации, использующих сигналы оптической связи от спутниковых группировок на низких околоземных орбитах (LEO).
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