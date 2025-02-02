Путин заявил, что Трамп очень быстро наведет порядок в Европе

Глава российского государства Владимир Путин выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп довольно быстро наведет порядок в Европе, и его критики в лице европейских политических элит изменят риторику, «встав у ноги хозяина».
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