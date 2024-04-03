Официальный представитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Мария Захарова поделилась сведениями о том, что хотя французский лидер Эммануэль Макрон и рассуждает о взаимодействии в сфере борьбы с террористами, он сам снабжает Киев вооружением для того, чтобы нацисты проводили террористические акты.