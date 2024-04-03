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Захарова сообщила, что Макрон наделяет Киев средствами для терактов

Захарова сообщила, что Макрон наделяет Киев средствами для терактов

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Мария Захарова поделилась сведениями о том, что хотя французский лидер Эммануэль Макрон и рассуждает о взаимодействии в сфере борьбы с террористами, он сам снабжает Киев вооружением для того, чтобы нацисты проводили террористические акты.

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