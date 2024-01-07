В Новосибирске устроили колокольный перезвон на Рождество Христово

На Михайловской набережной Новосибирска 7 января прошёл "Самый добрый концерт".В день, когда все православные христиане празднуют Рождество Христово, на Михайловской набережной Новосибирска провели "Самый добрый концерт".
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