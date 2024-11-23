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Внутри Луны нашли скрытую структуру и она почти полностью из металла

Внутри Луны нашли скрытую структуру и она почти полностью из металла

Под поверхностью Луны ученые наткнулись на загадочную структуру огромных размеров, которая оказалась скрытой от человеческих глаз на протяжении миллиардов лет.

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Комментарии
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Александр Почекунин
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11 час.
М
ММ
Об этом писали еще в советское время! Луна полая и внутри ее концентрации массы (масконы) - тяжелые металлические объекты. Луна- звезда смерти? Может Звездные войны сняты по реальному сценарию? Рукописи не горят?
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10 час.
Daddy Bo
Так это уже один очень известный писатель нам сообщал: &quot;Луну обычно делают в Гамбурге. И прескверно делают... &quot; (Н. В. Гоголь, &quot;Записки сумасшедшего&quot;)
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9 час.

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