Под поверхностью Луны ученые наткнулись на загадочную структуру огромных размеров, которая оказалась скрытой от человеческих глаз на протяжении миллиардов лет.
Внутри Луны нашли скрытую структуру и она почти полностью из металла
Комментарии
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Александр Почекунин
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11 час.
М
ММ
Об этом писали еще в советское время! Луна полая и внутри ее концентрации массы (масконы) - тяжелые металлические объекты. Луна- звезда смерти? Может Звездные войны сняты по реальному сценарию? Рукописи не горят?
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10 час.
Daddy Bo
Так это уже один очень известный писатель нам сообщал: "Луну обычно делают в Гамбурге. И прескверно делают... " (Н. В. Гоголь, "Записки сумасшедшего")
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9 час.
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