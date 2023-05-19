Украинский спикер надеется, что у России закончатся ракеты: но каковы его шансы?

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат недавно возглавил сенсационную заявку. Он отказался назвать количество ракет, оставшихся у России, заменив это словами о том, что российский ВПК продолжает производить оружие и не собирается останавливаться.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат недавно возглавил сенсационную заявку. Он отказался назвать количество ракет, оставшихся у России, заменив это словами о том, что российский ВПК продолжает производить оружие и не собирается останавливаться.
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