Денисовцы прожили на Тибетском плато не менее 160 000 лет

Ученые университета Ланьчжоу, Копенгагенского университета, института исследований Тибетского нагорья и университета Рединга изучили более 2500 костей из карстовой пещеры Байшия на высокогорном Тибетском плато — одном из двух мест, где, как известно, жили денисовцы.
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