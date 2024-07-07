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Денисовцы прожили на Тибетском плато не менее 160 000 лет

Денисовцы прожили на Тибетском плато не менее 160 000 лет

Ученые университета Ланьчжоу, Копенгагенского университета, института исследований Тибетского нагорья и университета Рединга изучили более 2500 костей из карстовой пещеры Байшия на высокогорном Тибетском плато — одном из двух мест, где, как известно, жили денисовцы.

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