Новый лик русской нации: как СВО и другие испытания временем меняют русский народ Русский характер формируется в периоды испытаний Сегодня под давлением вызовов времени — СВО, миграция, терроризм — в каком-то смысле рождается новая русская нация.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии