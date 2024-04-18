Болит спина сверху: инструктор ЛФК показал 3 упражнения, которые должны помочь (видео)

Частая причина болей в спине — неправильный образ жизни. Иногда, чтобы почувствовать облегчение, достаточно просто добавить немного активности, быть осторожнее с тяжестями и следить за тем, как вы сидите.
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