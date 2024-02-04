Кареты с фонарями, или как вызвали «скорую помощь» в начале XX века История «скорой помощи» в Москве достойна отдельной экскурсии, и начинать ее следовало бы отнюдь не от Шереметевской больницы, ныне НИИ скорой помощи имени Н.