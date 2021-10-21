Легендарные бои за Тулу в 1941. Командиры РККА Бондарев и Петров против боевой группы Эбербаха и Моделя (Станислав Сопов, 2021)

В этих боях октября 1941 года было сломлено немецкое наступление на Москву с юга. Против советских дивизий действовали опытные немецкие вояки, а "боевая группа Эбербаха", 11-я советская танковая бригада и Катуков - вообще стали синонимами этих боев.