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Легендарные бои за Тулу в 1941. Командиры РККА Бондарев и Петров против боевой группы Эбербаха и Моделя (Станислав Сопов, 2021)

Легендарные бои за Тулу в 1941. Командиры РККА Бондарев и Петров против боевой группы Эбербаха и Моделя (Станислав Сопов, 2021)

В этих боях октября 1941 года было сломлено немецкое наступление на Москву с юга. Против советских дивизий действовали опытные немецкие вояки, а "боевая группа Эбербаха", 11-я советская танковая бригада и Катуков - вообще стали синонимами этих боев.

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