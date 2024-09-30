Объем реализуемого на бирже сахара в 2024 году вырос в полтора раза. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» сообщила заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Карина Таукенова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии