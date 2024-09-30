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Объем реализуемого на бирже сахара в 2024 году вырос в полтора раза

Объем реализуемого на бирже сахара в 2024 году вырос в полтора раза

Объем реализуемого на бирже сахара в 2024 году вырос в полтора раза. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» сообщила заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Карина Таукенова.

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