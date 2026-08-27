Авито Недвижимость: к учебному году спрос на аренду в центре Петербурга вырос на 30% 

В Северной столице в преддверии нового учебного года активизировался рынок долгосрочной аренды. По данным Авито Недвижимости, в июле интерес к съемным квартирам вырос на 9%, а лидирующая динамика пришлась на районы с крупными вузами.
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