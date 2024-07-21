Российские военные спасли жителей Красногоровки из-под завалов дома

Российские штурмовики вытащили мирных жителей Красногоровки из-под завалов трехэтажного дома, разрушенного вследствие обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило министерство обороны, пишет РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии