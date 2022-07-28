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«Спартак» и Wildberries стали партнерами, «Ференцварош» Черчесова продвигается в ЛЧ, Соболева не удалили ошибочно, возможный обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер, «Фиорентина» предлагает Кокорину расторгнуть контракт и другие новости

1. Wildberries станет техническим партнером «Спартака» с сезона-2023/24. Маркетплейс будет поставлять клубу форму от Nike, при этом красно-белые не будут платить за это.

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